إعلان

زيلينسكي: تم تقليص عدد بنود خطة السلام الأوكرانية بعد اجتماع جنيف

كتب : مصراوي

01:22 ص 25/11/2025

زيلينسكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال فلاديمير زيلينسكي، إنه تم تقليص عدد بنود خطة السلام الأوكرانية بعد اجتماع جنيف.

وأضاف زيلينسكي في خطاب مُصور: "بعد اجتماع جنيف تقلص عدد النقاط، ولم تعد 28"، متابعا: "في الواقع، عُقدت اجتماعات طوال يوم أمس، كان العمل شاقا ودقيقا للغاية".

وأكد زيلينسكي، أنه سيناقش الجوانب الحساسة للخطة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولم يُحدد زيلينسكي موعد الاجتماع مع الرئيس الأمريكي.

وفي وقت سابق، أفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في جنيف، أن الطرفين قد أحرزا تقدما خلال المشاورات وأنهما يعملان على إجراء تعديلات على خطة تسوية الأزمة في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال فلاديمير زيلينسكي، إن اللقاءات بين الوفد الأوكراني والشركاء الأوروبيين والوفد الأمريكي قد بدأت في سويسرا لمناقشة الخطوات الآيلة إلى إنهاء الصراع.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت سابقا، نقلا عن مسؤول أمريكي لم تسمه، أن ممثلي واشنطن وكييف يسعون خلال المفاوضات في جنيف إلى الاتفاق على التفاصيل النهائية لمشروع الخطة الأمريكية لتسوية النزاع.

وفي 22 نوفمبر الجاري، أعرب قادة دول الاتحاد الأوروبي عن عدم موافقتهم على عدد من نقاط هذا المشروع وعن الحاجة إلى إعادة صياغته.

ونقلت صحيفة "بيلد"، نقلا عن مصادر خاصة، أن حكومة ألمانيا تشعر بقلق بالغ إزاء مبادرة الولايات المتحدة وبدأت العمل على تدابير دبلوماسية مضادة، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زيلينسكي الرئيس الأوكراني أوكرانيا روسيا خطة السلام الأوكرانية اجتماع جنيف جنيف

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 قرارات وكواليس صادمة.. بيان عاجل من النيابة العامة في واقعة تلاميذ مدرسة السلام
الوطنية للانتخابات: 86 شكوى في اليوم الأول من المرحلة الثانية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة
الدعم السريع تعلن قبول هدنة إنسانية لـ 3 أشهر ووقف الأعمال القتالية
فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات
الأرصاد تحذر من سيول محتملة وأمطار رعدية على هذه المناطق
جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية