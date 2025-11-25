زيلينسكي: تم تقليص عدد بنود خطة السلام الأوكرانية بعد اجتماع جنيف



وكالات

قال فلاديمير زيلينسكي، إنه تم تقليص عدد بنود خطة السلام الأوكرانية بعد اجتماع جنيف.

وأضاف زيلينسكي في خطاب مُصور: "بعد اجتماع جنيف تقلص عدد النقاط، ولم تعد 28"، متابعا: "في الواقع، عُقدت اجتماعات طوال يوم أمس، كان العمل شاقا ودقيقا للغاية".

وأكد زيلينسكي، أنه سيناقش الجوانب الحساسة للخطة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولم يُحدد زيلينسكي موعد الاجتماع مع الرئيس الأمريكي.

وفي وقت سابق، أفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في جنيف، أن الطرفين قد أحرزا تقدما خلال المشاورات وأنهما يعملان على إجراء تعديلات على خطة تسوية الأزمة في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال فلاديمير زيلينسكي، إن اللقاءات بين الوفد الأوكراني والشركاء الأوروبيين والوفد الأمريكي قد بدأت في سويسرا لمناقشة الخطوات الآيلة إلى إنهاء الصراع.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت سابقا، نقلا عن مسؤول أمريكي لم تسمه، أن ممثلي واشنطن وكييف يسعون خلال المفاوضات في جنيف إلى الاتفاق على التفاصيل النهائية لمشروع الخطة الأمريكية لتسوية النزاع.

وفي 22 نوفمبر الجاري، أعرب قادة دول الاتحاد الأوروبي عن عدم موافقتهم على عدد من نقاط هذا المشروع وعن الحاجة إلى إعادة صياغته.

ونقلت صحيفة "بيلد"، نقلا عن مصادر خاصة، أن حكومة ألمانيا تشعر بقلق بالغ إزاء مبادرة الولايات المتحدة وبدأت العمل على تدابير دبلوماسية مضادة، وفقا لروسيا اليوم.