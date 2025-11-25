

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدأ إجراءات تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين منظمات إرهابية أجنبية.

وخلال تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، أكدت أن ترامب وقع اليوم الاثنين أمرا تنفيذيا وجه فيه إدارته بدراسة ما إذا كان ينبغي تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين مثل تلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن منظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين عالميين مُصنَّفين بشكل خاص.

وأضافت: "ترامب يواجه الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار المناهضة للمصالح الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط".