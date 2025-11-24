إسبانيا: بدء محاكمة رئيس حكومة كتالونيا الأسبق و18 آخرين في قضية فساد

(د ب أ)



بدأت المحكمة العليا الإسبانية في مدريد اليوم الاثنين محاكمة رئيس حكومة إقليم كتالونيا الأسبق جوردي بوجول وأبنائه وبناته السبعة، و11 شخصًا آخرين، بتهم الفساد.



ويواجه المتهمون اتهامات بغسل الأموال، وتشكيل منظمة إجرامية، والتهرب الضريبي. وكان بوجول، البالغ من العمر 95 عامًا، عضوا في حركة المقاومة ضد ديكتاتورية فرانسيسكو فرانكو (1939-1975)، ولعب دورا مهما في انتقال البلاد إلى الديمقراطية.



وحكم بوجول مقاطعة كتالونيا الثرية بين عامي 1980 و2003. ولُقب بـ"نائب ملك إسبانيا" نظرا لنفوذه وعلاقاته الوثيقة بالعائلة المالكة والملك خوان كارلوس آنذاك.



ويطالب المدعي العام بسجنه تسع سنوات وتغريمه 204 آلاف يورو (235 ألف دولار).



كما يطالب بسجن ابنه الأكبر، رجل الأعمال جوردي بوجول فيروسولا، البالغ من العمر 67 عاما، لمدة 29 عاما.



وتتعلق القضية بإخفاء أصول في الخارج بملايين الدولارات، حيث يقال إن بوجول حصل على هذه الأموال مقابل خدمات سياسية.



وتقدر الشرطة دخل العائلة من ممارسات الفساد على مدى عقود بنحو 290 مليون يورو. ويطالب مكتب المدعي العام العائلة برد الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.



وأقر بوجول قبل سنوات بوجود حسابات له في الخارج، لكنه ينفي اتهامات الفساد والإثراء غير المشروع.



ورغم صدور تقرير طبي يفيد بأنه غير مؤهل للمحاكمة بعد إصابته بالتهاب رئوي، فقد أمر القضاة يوم الاثنين بضرورة إخضاع بوجول للفحص أثناء الإجراءات.



ووصف التلفزيون الرسمي الإسباني المحاكمة بأنها "تاريخية"، بينما وصفتها وسائل إعلام أخرى بأنها "أكبر محاكمة فساد في تاريخ إسبانيا".



ومن المقرر استمرار الجلسة الرئيسية حوالي ستة أشهر، وسيتم استجواب ما مجموعه 254 شاهدا .