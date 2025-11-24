إعلان

مندوب روسيا في مجلس الأمن: إسرائيل تخطط لاحتلال طويل الأمد بغزة

كتب-عبدالله محمود:

06:43 م 24/11/2025

المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا

قال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، إن إسرائيل تفرض قيودا كبيرة على استيراد وتوزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة.


وأشار مندوب روسيا في مجلس الأمن، إلى أن إقدام إسرائيل على بناء الحواجز والتحصينات في غزة، يشير إلى أنها تخطط لاحتلال طويل الأمد بالقطاع.


وأكد نيبينزيا، أنه يجب تحديد جدول زمني واضح لانسحاب إسرائيل من قطاع غزة ونقل الحكم إلى السلطة الفلسطينية.


وأوضح مندوب روسيا، أن التقارير التي تتحدث عن دعم إسرائيل لجماعات مسلحة تحارب حماس في غزة مقلقة.

مجلس الأمن إسرائيل غزة فاسيلي نيبينزيا

