بريطانيا: يجب على إسرائيل السماح بدخول المساعدات الآن

كتب : محمد جعفر

06:17 م 24/11/2025

جيمس كاريوكي

أكد القائم بأعمال المندوب البريطاني في مجلس الأمن، جيمس كاريوكي، ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورًا ودون تأخير، مشددًا على أن استمرار تقييد وصولها من قبل إسرائيل يؤثر بشكل مباشر على سكان القطاع.

ودعا المندوب البريطاني حركة حماس إلى الوفاء بالتزاماتها وإنهاء سيطرتها على غزة، مؤكدًا أن الترتيبات الانتقالية يجب أن تحترم السيادة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وحثّ ممثل بريطانيا جميع الأطراف على احترام وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أهمية استئناف إيصال المساعدات بشكل كامل إلى المنطقة، كما شدّد على الحاجة إلى قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، إلى جانب وجود شرطة فلسطينية مدرّبة تساهم في حفظ الأمن والنظام.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين الخاصة بالإحاطة الشهرية المفتوحة حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".

