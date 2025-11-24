إعلان

"شينخوا" تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس الصيني وترامب

كتب-عبدالله محمود"

05:56 م 24/11/2025

شي جين بينج وترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت وكالة شينخوا الصينية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الصيني شي جين بينج، تحدث هاتفيا إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الوكالة الصينية، إن الرئيس الصيني أكد لنظيره الأمريكي في اتصال هاتفي أن العلاقات الثنائية بين البلدين تحافظ على قوة دفع إيجابية

ووفقًا للوكالة الصينية، فأن الرئيس الصيني أوضح لنظيره الأمريكي موقف بيجين من قضية تايوان.

وأوضحت شينخوا، أن الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي تناولا الأزمة الأوكرانية وحثا أطراف الأزمة على تقليص اختلافاتهما.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شي جين بينج دونالد ترامب الصين أمريكا

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية