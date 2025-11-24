"شينخوا" تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس الصيني وترامب

أفادت وكالة شينخوا الصينية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الصيني شي جين بينج، تحدث هاتفيا إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الوكالة الصينية، إن الرئيس الصيني أكد لنظيره الأمريكي في اتصال هاتفي أن العلاقات الثنائية بين البلدين تحافظ على قوة دفع إيجابية

ووفقًا للوكالة الصينية، فأن الرئيس الصيني أوضح لنظيره الأمريكي موقف بيجين من قضية تايوان.

وأوضحت شينخوا، أن الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي تناولا الأزمة الأوكرانية وحثا أطراف الأزمة على تقليص اختلافاتهما.