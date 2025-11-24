إعلان

رئيس المجلس الأوروبي يجري مباحثات مع الرئيس الأوكراني

كتب : مصراوي

04:14 م 24/11/2025

أنطونيو كوستا

بروكسل- (د ب ا)

أجرى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مباحثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين قبل المشاورات بين القادة الأوروبيين بشأن جهود السلام بقيادة الولايات المتحدة في أوكرانيا.

وكتب كوستا عبر منصة "إكس" أن المباحثات مع زيلينسكي تهدف" لمعرفة تقييمه للوضع".

وأضاف" يعد الموقف الأوروبي الموحد والمنسق أمرا رئيسيا لضمان إحراز نتائج جيدة من مفاوضات السلام- بالنسبة لأوكرانيا وأوروبا".

وكان المفاوضون من الولايات المتحدة وأوكرانيا قد توصلوا لإطار سلام معدل لإنهاء الحرب في أوكرانيا بعد إجراء مباحثات في جنيف أمس الأحد.

وكتب زيلينسكي عبر منصة " اكس" من المهم أن تشارك أوكرانيا في تطوير موقف الاتحاد الأوروبي المشترك على قدم المساواة. نحن نقدر الاحترام".

وأضاف زيلينسكي أنه أطلع كوستا على المفاوضات التي جرت في جنيف والأولويات الرئيسية.

وكانت الإدارة الأمريكية قد عرضت على كييف الأسبوع الماضي خطة تتألف من 28 نقطة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأكدت المتحدثة باسم كوستا أنه من المقرر أن يناقش قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 جهود السلام المستمرة على هامش اجتماع بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في لواندا.

أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي الرئيس الأوكراني

