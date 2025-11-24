الأونروا: 90% من سكان غزة يعتمدون بالكامل على الإغاثة

وكالات

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال كارثيًا رغم وقف إطلاق النار.

وأفادت بأن أكثر من 90% من سكان غزة يعتمدون بالكامل على الإغاثة، في وقت لا يحصل فيه كثيرون إلا على وجبة واحدة فقط باليوم، بينما يدخل إلى القطاع بمعدل يومي نحو 170 شاحنة، وهو رقم أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وقالت الأونروا، إن نحو 44 ألف طفل في قطاع غزة يتلقون تعليمهم في ظروف صعبة داخل 330 مساحة تعليم مؤقتة منتشرة في 59 مركز إيواء.