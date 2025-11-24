إسرائيل ترفع جاهزية دفاعاتها الصاروخية شمالا

وكالات

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجيش قرر وضع منظومة الصواريخ الدفاعية في شمال إسرائيل على أهبة الاستعداد.

وجاء ذلك بعد يوم من إعلان إسرائيل وحزب الله اغتيال القيادي العسكري البارز في الحزب، أبو علي الطبطبائي، إثر غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفته بشكل دقيق، وأسفرت أيضًا عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين.

وأمس الأحد، استهدفت غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. وقال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، إن الجيش هاجم أعلى قائد في حزب الله وسيواصل عملياته للقضاء على التهديدات فور ظهورها.