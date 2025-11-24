إصابة 17 شخصا إثر غارة روسية بطائرة مسيرة على مدينة خاركيف الأوكرانية



وكالات

أصيب 17 شخصا في غارة روسية بطائرة مسيرة على مدينة خاركيف الأوكرانية، وفق ما أفاد رئيس بلديتها.

وجاء الهجوم في الوقت الذي بحث فيه مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون وأوروبيون في جنيف مقترحا لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 4 سنوات في أوكرانيا.

وقال رئيس بلدية خاركيف إيجور تيريخوف: "هناك هجوم ضخم على خاركيف في هذه اللحظة، علمنا أن هناك 17 شخصا أصيبوا، و4 قتلوا".

وأضاف: "الظروف مروعة حقا عندما تقوم القوات الروسية، على الرغم من المفاوضات، بمهاجمة الأهداف المدنية والبنية التحتية المدنية والمباني السكنية هذا أمر مرعب".

وأوضح أنه تم رصد 15 هجوما على 6 مناطق في المدينة الواقعة في شمال شرقي أوكرانيا.

من جهته، وصف أوليغ سينيجوبوف، رئيس الإدارة العسكرية في خاركيف، الهجوم بأنه "هائل".

من جانبها، أفادت خدمات الطوارئ، أن قصف طائرة مسيرة لمنطقتين في خاركيف تسبب باندلاع حرائق وتدمير مبانٍ.

وأضافت أن "3مبانٍ سكنية ومنشأة للبنية التحتية اشتعلت فيها النيران"، وفقا للعربية.