بعد العثور على رجل وزوجته مقتولين.. فرض حظر تجوال في حمص بسوريا

وكالات

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بفرض حظر التجول مؤقتًا بمحافظة حمص وسط سوريا، عقب جريمة قتل راح ضحيتها رجل وزوجته.

وانتشرت قوى الأمن الداخلي داخل ومحيط بلدة زيدل وعدة مناطق جنوب مدينة حمص، لضمان الأمن والاستقرار، ومنع أي استغلال للحادثة لإثارة الفتنة الطائفية، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية السورية.

وقالت الوزارة، في بيان عبر قناتها على تلجرام، إن الجهات المختصة تنفذ الإجراءات القانونية وتقوم بجمع الأدلة لتحديد الجناة وملاحقتهم، ودعت المواطنين إلى التعاون والالتزام بالتوجيهات الرسمية.

وشهدت بلدة زيدل جنوب مدينة حمص، صباح اليوم الأحد، جريمة قتل مروعة، إذ عُثر على رجل وزوجته مقتولين داخل منزلهما، كما وُجدت في موقع الجريمة عبارات تحمل طابعًا طائفيًا، ما يشير إلى محاولة لبث الفتنة بين الأهالي، وفق ما قال قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص، العميد مرهف النعسان، ونقلته "سانا".

وأدان النعسان الجريمة المروعة بشدة، لافتًا إلى أن هدفها واضح، وهو إشعال الخطاب الطائفي وزرع الفتنة بين أبناء المجتمع. ودعا الأهالي إلى عدم اتخاذ أي ردود فعل وترك التحقيقات في يد قوى الأمن الداخلي.