أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري



وكالات

أصبحت سماء فنزويلا خالية من حركة الطيران المدني، بعد أن أعلنت عدة شركات طيران إلغاء رحلاتها، فيما تجنبت شركات أخرى عبور الأجواء الفنزويلية.

يأتي هذا التغيير المفاجئ في حركة الطيران بعد أن حذّرت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية "FAA" من مخاطر مرتفعة بسبب النشاط العسكري المتزايد في المنطقة، وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وكاراكاس.

وأفادت نقابة الخطوط الجوية الفنزويلية، أمس، أن 6 شركات طيران ألغت رحلاتها المقررة إلى فنزويلا، في خطوة تُرجّح أنها مرتبطة بالتحذيرات الأمريكية والوضع الأمني المضطرب.

وفي سياق متصل، قالت مصادر في الإدارة الأمريكية، إنّه لم يتم بعد تحديد توقيت أو نطاق العمليات العسكرية المحتملة التي قد تُطلق بناء على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن من المتوقّع أن تبدأ في الأيام المقبلة.

يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي تشير فيه تقارير إلى أن الولايات المتحدة تعدّ لمرحلة جديدة من الضغط على فنزويلا، قد تشمل عمليات سرية تهدف إلى الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ما يزيد من المخاوف من تدخل عسكري أو أمني مباشر، وفقا لروسيا اليوم.