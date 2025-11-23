إعلان

طائرات الاحتلال تٌنفذ 10 غارات جوية على مدن غزة وخان يونس ورفح

كتب : مصراوي

01:40 ص 23/11/2025

غارات إسرائيلية

وكالات

شنَّت طائرات الاحتلال نحو 10 غارات على جنوبي القطاع، بالتزامن مع إطلاق قواته النار بشكل كثيف جنوب شرقي مدينة خان يونس.

ونفَّذ جيش الاحتلال عمليات نسف لعدد من المباني شرقي مدينة غزة، كما نفَّذ عمليات نسف أخرى في مناطق شرقي خان يونس.

ونتج انفجارات ضخمة عن عمليات نسف وقصف في مدينة رفح، جنوبي القطاع.

يأتي هذا فيما أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 22 فلسطينيًّا على الأقل في الغارات الإسرائيلية على أنحاء قطاع غزة منذ صباح أمس السبت.

واستشهد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي غربي مدينة غزة، إذ أن القصف استهدف مركبة مدنية عند مفترق العباس.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت، أن قوات الجيش اغتالت 5 مسؤولين كبار من قادة حركة حماس.

وزعم المكتب في بيانه، أن حماس انتهكت وقف إطلاق النار بإرسالها عنصرا لمهاجمة جنود الجيش، وجاء الاستهداف لقادة حماس ردا على ذلك.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن قواته شرعت في شن ضربات ضد أهداف لحماس في غزة بزعم عبور شخص مسلح الخط الأصفر وإطلاق النار على جنود تم نشرهم جنوبي القطاع، أمس السبت.

ولم تقع إصابات بين جنود الاحتلال، إذ ذكر الجيش، في بيان، أنه حيَّد الشخص الذي أطلق الرصاص.

وزعم المتحدث باسم الجيش أن الحادث يُعد - بحسب ادعاءاته - خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي أعقاب ذلك، أعلن عن استئناف مهاجمة مواقع في قطاع غزة بواسطة سلاح الجو، بالتنسيق مع قيادات وأجهزة أمنية مختلفة، وفقا للغد.

Manal el Alem

