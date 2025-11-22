إعلان

البث الإسرائيلية: تقديرات بأن وقف النار في غزة لن ينهار رغم التهديدات

كتب : محمود الطوخي

08:59 م 22/11/2025

قطاع غزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت هيئة البث العبرية، السبت، إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن وقف إطلاق النار في غزة لن ينهار على الرغم من تهديدات وخروقات حماس، وفق زعمها.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حماس بمواصلة خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وزعم نتنياهو، أن حماس أرسلت مقاتلين إلى مناطق سيطرتها في غزة خلف الخط الأصفر، مدعيا أن قواته قتلت 5 مقاومين ردا على خروقها.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر الماضي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات على مناطق متفرقة من القطاع، ما أدى إلى استشهاد مئات الفلسطينيين.

ودعا نتنياهو، الوسطاء إلى إلزام حماس الوفاء بالتزاماتها ببنود الاتفاق وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

في المقابل، حمّلت حماس الوسطاء مسؤولية التصدي لخروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت حماس في بيان، أن الخروقات الإسرائيلية، أسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين، وكذلك تغييرات في خطوط انسحاب قوات الاحتلال خلافا للخرائط المتفق عليها.

وشددت حماس، على رفضها محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض أمر واقع يتعارض مع ما تم التوافق عليه، مطالبة الوسطاء بالتدخل فورا والضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها المتكررة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة حماس نتنياهو ترامب الحرب في غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصدر بـ"الكهرباء": إرجاء تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري
لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم