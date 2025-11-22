البث الإسرائيلية: تقديرات بأن وقف النار في غزة لن ينهار رغم التهديدات

قالت هيئة البث العبرية، السبت، إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن وقف إطلاق النار في غزة لن ينهار على الرغم من تهديدات وخروقات حماس، وفق زعمها.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حماس بمواصلة خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وزعم نتنياهو، أن حماس أرسلت مقاتلين إلى مناطق سيطرتها في غزة خلف الخط الأصفر، مدعيا أن قواته قتلت 5 مقاومين ردا على خروقها.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر الماضي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات على مناطق متفرقة من القطاع، ما أدى إلى استشهاد مئات الفلسطينيين.

ودعا نتنياهو، الوسطاء إلى إلزام حماس الوفاء بالتزاماتها ببنود الاتفاق وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

في المقابل، حمّلت حماس الوسطاء مسؤولية التصدي لخروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت حماس في بيان، أن الخروقات الإسرائيلية، أسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين، وكذلك تغييرات في خطوط انسحاب قوات الاحتلال خلافا للخرائط المتفق عليها.

وشددت حماس، على رفضها محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض أمر واقع يتعارض مع ما تم التوافق عليه، مطالبة الوسطاء بالتدخل فورا والضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها المتكررة.