إعلان

روسيا: واشنطن تسعى لحل طويل الأمد لأزمة أوكرانيا

كتب : مصراوي

01:22 م 22/11/2025

نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن مسألة التواصل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب مطروحة على جدول الأعمال، لافتًا إلى أنه لا يمكن استبعاد أي احتمال.

وأضاف ريابكوف، أن إدارة ترامب تسعى إلى حل مستدام وطويل الأمد لأزمة أوكرانيا، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تتجاهل قضايا توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقًا وحقوق الناطقين بالروسية في أوكرانيا خلال سعيها لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية.

وأمس الجمعة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده تلقت الخطة الأمريكية بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، معتقدًا أن تكون أساسًا لحل نهائي.

وأكد بوتين، في بيان الجمعة، أنه بحث خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل عام، قبل قمة ألاسكا حيث طلبت واشنطن من موسكو تقديم تنازلات ومرونة أكثر.

وأضاف بوتين، أن روسيا أكدت مرارًا بأنها مستعدة للمفاوضات السلمية لحل الأزمة بشكل سلمي، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب نقاشًا موضوعيًا وتفصيليًا للخطة المقترحة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي حل طويل الأمد لأزمة أوكرانيا فلاديمير بوتين دونالد ترامب الحرب الروسية الأوكرانية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
- قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا