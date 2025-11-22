روسيا: واشنطن تسعى لحل طويل الأمد لأزمة أوكرانيا

وكالات

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن مسألة التواصل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب مطروحة على جدول الأعمال، لافتًا إلى أنه لا يمكن استبعاد أي احتمال.

وأضاف ريابكوف، أن إدارة ترامب تسعى إلى حل مستدام وطويل الأمد لأزمة أوكرانيا، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تتجاهل قضايا توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقًا وحقوق الناطقين بالروسية في أوكرانيا خلال سعيها لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية.

وأمس الجمعة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده تلقت الخطة الأمريكية بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، معتقدًا أن تكون أساسًا لحل نهائي.

وأكد بوتين، في بيان الجمعة، أنه بحث خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل عام، قبل قمة ألاسكا حيث طلبت واشنطن من موسكو تقديم تنازلات ومرونة أكثر.

وأضاف بوتين، أن روسيا أكدت مرارًا بأنها مستعدة للمفاوضات السلمية لحل الأزمة بشكل سلمي، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب نقاشًا موضوعيًا وتفصيليًا للخطة المقترحة.