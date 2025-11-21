الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال 6 مقاومين والقبض على 5 آخرين برفح

وكالات

زعم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه اغتال 6 مقاومين وألقى القبض على 5 آخرين بعد خروج 15 مقاومًا من نفقين في موقعين مختلفين شرق الخط الأصفر في شرق رفح، جنوبي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن جيش الاحتلال والأمن العام (الشاباك) يعملون على مدار الأسابيع الأخيرة في منطقة رفح بجهود مركزة تهدف إلى تدمير مسارات الأنفاق.

وأضاف أدرعي، في بيان على منصة "إكس"، أن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل أعمال التمشيط في المنطقة جوًا وبرًا للكشف عن المقاومين الآخرين.

https://x.com/AvichayAdraee/status/1991852349258629139?s=20

وأمس الخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الاتفاق الأخير مكن إسرائيل من إعادة جميع الأسرى تقريبًا، لافتًا إلى أنه لا يزال هناك 3 قتلى يتم العمل على إعادة جثثهم.

وأضاف نتنياهو، خلال تصريحات إعلامية: "سياستنا الآن هجومية ومبادرة ولن نسمح لأي تهديدات بأن تنمو أو تتطور".