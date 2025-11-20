نتنياهو يضع شرطًا للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، لن يتم قبل استنفاد المعلومات المتوفرة حول استعادة ما تبقى من جثث الجنود الإسرائيليين في غزة، مؤكدًا أن المرحلة الأولى من الاتفاق لم تنته بعد.

وأوضح نتنياهو خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال يواصل العمل لاستعادة جثث 3 جنود، مشيرًا إلى أن الاتفاق الأخير مكن إسرائيل من إعادة جميع الأسرى، بينما لا يزال 3 قتلى بيد حماس.

وأضاف نتنياهو أن المهمة الأساسية التي تلتزم بها إسرائيل تتمثل في تفكيك حركة المقاومة الإسلامية حماس، ونزع سلاحها، معتبرا ذلك هدفا استراتيجيًا تحدده قرارات دولية في خطة ترامب.

وفي سياق متصل، أكد نتنياهو أن الولايات المتحدة تريد اختبار نشر قوة دولية في غزة، مؤكدًا أنه أبلغ واشنطن بأن بإمكانها المحاولة، لكن الوقت ليس مفتوحًا بلا حدود.

ولفت إلى أن السياسة الأمنية لإسرائيل في هذه المرحلة هجومية، مشددًا على أنه لن يسمح بظهور أي تهديد جديد على لإسرائيل.