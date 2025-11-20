الدفاع المدني بغزة يعلن البحث عن جثامين الشهداء تحت الأنقاض

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، أنه سيشرع مع منظمة الصليب الأحمر بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض السبت المقبل.

وقال الدفاع المدني، في بيان اليوم الخميس، إن المرحلة الأولى ستبدأ بالبحث عن جثامين 64 شهيدا مفقودة منذ شهور تحت أنقاض مباني سكنية قصفها الاحتلال في منطقة بركة الوز بمخيم المغازي.

وفي سياق منفصل، قالت وزيرة التنمية البريطانية جيني تشابمان، إن القيود الإسرائيلية على المساعدات والمعابر تخلف مدنيين جياعا ودون مأوى في غزة.

وأكدت تشابمان، أن لندن تواصل الضغط على إسرائيل للسماح بزيادة حجم المساعدات إلى غزة بشكل عاجل.

وذكرت أن عنف المستوطنين يحتدم في الضفة الغربية، وإجراءات حكومة إسرائيل تعيق التنمية الاقتصادية في غزة.