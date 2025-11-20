إسرائيل: الأردن يرغب في استئناف مفاوضات مشروع "الازدهار" معنا

وكالات

قالت مصادر مطلعة اليوم الخميس، لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، إن المملكة الأردنية ترغب في استئناف المفاوضات مع إسرائيل بشأن المشروع الإقليمي "بروسبرتي" (الازدهار)، الذي يشمل قيام إسرائيل ببيع 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة إلى الأردن، وشراء 600 ميجاواط من الكهرباء من مزرعة شمسية ستنشئها دولة الإمارات في المملكة.

وبحسب "كان" أوصى خبراء أردنيون في مجال المياه للحكومة الأردنية، في الأشهر الأخيرة بإعادة إطلاق المشروع نظرًا لأزمة إمدادات المياه التي تعاني منها المملكة.

وكان المشروع قد توقف مؤقتًا منذ نوفمبر 2023 بسبب الحرب في غزة، بحسب تصريحات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.



ومع توقف النزاع، يسعى الأردن خلف الكواليس لإعادة إطلاق المشروع، خاصة في ظل استمرار أزمة المياه في المملكة، وفق ما أورده موقع قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية.

يُذكر أن المشروع بدأ التحضير له عام 2021 ضمن مبادرة منظمة "أكوفيس" وضمن روح الاتفاقيات الإبراهيمية، ورعت الولايات المتحدة خطواته خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.