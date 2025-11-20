الكويت: دخول نتنياهو أراضي سوريا تعدٍ سافر

الكويت- (د ب أ)

أعربت دولة الكويت اليوم الخميس، عن إدانتها وبـ"أشد العبارات، دخول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي مع عددٍ من مرافقيه، للأراضي المحتلة في الجمهورية العربية السورية".

واعتبرت الكويت، في بيان صحفي أصدرته وزارة الخارجية اليوم، ذلك "تعدٍ سافر لسيادة سوريا على أراضيها، وانتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وجددت الوزارة التأكيد على دعم الكويت التام لاستقلال الجمهورية العربية السورية، وسيادتها على كافة أراضيها"، مشددة على" ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته، عبر ضمان الامتثال التام لقرارات الشرعية الدولية، لا سيما اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1974".

ودعت، في الوقت ذاته، "للحيلولة دون استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي السورية، وسائر دول المنطقة".