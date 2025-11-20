وزير خارجية لبنان يدعو أوروبا إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها

بيروت- (د ب أ)

جدّد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجّي، اليوم الخميس، دعوة الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير رجّي الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان كايسا أولونغرين والوفد المرافق، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين.

ووفق البيان، "جرى البحث في سبل تعزيز التعاون القائم بين لبنان والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة واستكمال الحوار المنتظم بين الجانبين بما يخدم مصالح لبنان ويمكّنه من مواجهة التحديات العديدة التي تواجهه" .

وطالب الوزير رجّي الاتحاد الأوروبي، بـ "الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان واستهداف المدنيين، والافراج عن الأسرى والسماح بعودة النازحين الجنوبيين إلى قراهم، والتي تشكّل جميعها انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان".

كما جدّد "دعوة الاتحاد الأوروبي إلى دعم عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم باعتبارها قضية إنسانية وأن حق النازحين بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم هو حق ثابت من حقوق الإنسان".

وأكد الوزير رجّي أنه "يولي شخصياً أهمية كبيرة لحقوق الإنسان وضرورة صونها وتعزيزها"، مشيراً إلى التقدم اللافت الذي يحرزه لبنان في مجال حماية حقوق الإنسان وترسيخ المبادئ الدولية التي ترعاها.