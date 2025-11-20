إنقاذ 170 متسلقا على جبل سيميرو بإندونيسيا بعد ثوران بركاني

جاكرتا- (أ ب)

قالت السلطات الإندونيسية اليوم الخميس، إنها ساعدت أكثر من 170 متسلقا الذين علقوا قبل يوم جراء ثوران جبل سيميرو بشكل مفاجئ، على العودة إلى مناطق آمنة حيث أن النشاط الزلزالي لأعلى جبل بركاني في جزيرة جاوا أشار إلى أن الثوران سوف يستمر.

بدأ نحو 178 شخصا بما في ذلك المتسلقون والحمالون والمرشدون ومسؤولو السياحة والسياح صعود الجبل البالغ ارتفاعه 3676 مترا في مقاطعة لوماجانج بإقليم جاوا الشرقية أمس الأربعاء، ثم تقطعت بهم السبل في منطقة التخييم رانو كومبولو.

وقال برياتين هادي ويجايا رئيس مركز علم البراكين والتخفيف من آثار الكوارث الجيولوجية في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، "إنهم سالمون ويتلقون المساعدة على العودة".

وقال رئيس وكالة الجيولوجيا الإندونيسية محمد وافد إن جبل سيميرو في إقليم جاوا الشرقية أطلق سحبا حارقة من الرماد الساخن ومزيجا من الصخور والحمم والغاز التي وصلت لمسافة 13 كيلومترا عند منحدراته من منتصف النهار إلى وقت الغسق أمس الأربعاء، بينما ارتفع عامود سميك من السحب الحارة لمسافة كيلومترين في الهواء، مما دفع العلماء إلى رفع إنذار البراكين إلى أعلى مستوى.