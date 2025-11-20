قوات الاحتلال تعتقل 56 فلسطينيا من جنوب الضفة الغربية

رام الله- (د ب أ)

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، 56 مواطنا فلسطينيا بينهم سيدتان من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها، إن "قوات الاحتلال اقتحمت منطقة واد الهرية و خربة قلقس جنوب مدينة الخليل، واعتقلت 12 فلسطينيا"، مشيرة إلى اعتقالها 4 مواطنين عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في بلدتي دير سامت والبرج غرب الخليل.

وأضافت أن "قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات ومداهمات لليوم الثاني على التوالي في بلدة بيت أمر شمال الخليل شملت معظم منازل أهالي البلدة وحولت عددا كبيرا منها لثكنات عسكرية، رافقتها عمليات تنكيل بالمواطنين وتدمير متعمد لممتلكاتهم ومحتويات منازلهم".

وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال فرضت حصارا مشددا على البلدة وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، وأغلقت كافة مداخل ومخارج البلدة ومنعت تنقل المواطنين"، موضحة أن عملية الاعتقال والاحتجاز طالت أكثر من 40 مواطنا بينهم سيدتان.