ترامب يوافق على خطة سلام بين روسيا وأوكرانيا



كشف مسؤول لشبكة إن بي سي أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وافق على خطة تهدف إلى إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح المسؤول أن الخطة تم تطويرها خلال الأسابيع الماضية من قبل كبار المسؤولين في إدارته، بالتشاور مع المبعوث الروسي كيريل دميترييف ومسؤولين أوكرانيين.

وتركز الخطة على تقديم ضمانات أمنية للطرفين لضمان سلام دائم، كما شارك في صياغتها نائب ترامب دي فانس إلى جانب كل من روبيو، وويتكوف، وكوشنر، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.