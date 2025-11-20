إعلان

ترامب يوافق على خطة سلام بين روسيا وأوكرانيا

كتب : عاطف مراد

04:17 ص 20/11/2025

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كشف مسؤول لشبكة إن بي سي أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وافق على خطة تهدف إلى إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح المسؤول أن الخطة تم تطويرها خلال الأسابيع الماضية من قبل كبار المسؤولين في إدارته، بالتشاور مع المبعوث الروسي كيريل دميترييف ومسؤولين أوكرانيين.

وتركز الخطة على تقديم ضمانات أمنية للطرفين لضمان سلام دائم، كما شارك في صياغتها نائب ترامب دي فانس إلى جانب كل من روبيو، وويتكوف، وكوشنر، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب خطة سلام روسيا وأوكرانيا

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة