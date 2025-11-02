بريطانيا: لا مؤشرات على صلة حادث الطعن الجماعي في القطار بالإرهاب

لندن - (أ ب)

نفت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، الشائعات التي تحدثت عن أن حادثة الطعن الجماعي التي وقعت مساء السبت على متن قطار متجه إلى لندن كانت ذات دوافع إرهابية، مؤكدة أن شخصين من بين الجرحى ما زالا في حالة حرجة تهدد حياتهما.

وقالت الشرطة إن رجلين وُلدا في المملكة المتحدة ما زالا قيد الاحتجاز في مركزين منفصلين للشرطة، وقد أُلقي القبض عليهما بعد ثماني دقائق فقط من تلقي أول بلاغ طارئ في الساعة 0742 مساء من داخل القطار، حيث أبلغ الركاب عن حالة من الذعر والفوضى، مع فرار الكثيرين عبر العربات واحتماء آخرين داخل المراحيض.

وقال قائد شرطة النقل البريطانية، جون لوفليس، في تصريح أدلى به أمام محطة "هانتينجدون" شرق إنجلترا، حيث توقف القطار بعد الهجوم بوقت قصير: "إنها حادثة صادمة، وتعاطفي مع الجرحى وعائلاتهم". وأضاف: "لا يوجد ما يشير إلى أن الحادث إرهابي".

وقال لوفليس في ختام تصريحاته: "في هذه المرحلة المبكرة، من غير المناسب التكهن بأسباب الحادث".