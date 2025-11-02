إعلام عبري: العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية على قيد الحياة

وكالات

أفاد الموقع العبري يسرائيل هيوم، بأنه تم العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية يفعات تومر يروشالمي، على قيد الحياة بعد اختفائها منذ الصباح عقب تركها رسالة انتحار داخل منزلها.

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية، بأن يروشالمي، المسؤولة عن مركز اعتقال سدي تيمان الذي تم تسريب فيديو تعذيب المعتقلين به، تركت رسالة انتحار في منزلها واختفت.

وأكد الموقع العبري يديعوت أحرونوت، أن الشرطة الإسرائيلية بدأت عمليات بحث موسعة بعد العثور على سيارة المدعية العسكرية فارغة بالقرب من شاطئ في تل أبيب.

وكان وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بتجنيد كل قدرات الجيش في البحث عن المدعية العسكرية المفقودة.