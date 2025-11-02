قطر تدشن مخيمًا إنسانيًا لإغاثة نازحي الفاشر في شمال السودان

الخرطوم - (د ب أ)

أعلنت قطر الخيرية، اليوم الأحد، ضمن جهودها للاستجابة الإنسانية العاجلة، عن تدشين "مخيم قطر الخير" لإيواء وإطعام النازحين من مدينة الفاشر إلى منطقة الدبة بالولاية الشمالية في السودان، إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والتعليمية لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بدعم من صندوق قطر للتنمية.

واعتبر والي الولاية الشمالية بالإنابة عثمان أحمد عثمان، أن دور قطر في تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية سيسهم في امتصاص الصدمة الأولى للنازحين، ويأتي في وقت تشهد فيه الولاية تدفقا كبيرا للنازحين من كل حدب وصوب، وأشاد بسرعة وفاعلية استجابة قطر الخيرية للتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وكشف عن تصديق السلطات في الولاية الشمالية على إقامة مخيم إنساني لقطر الخيرية لمواصلة خدماتها الإنسانية والاجتماعية، وتقديم المعينات الغذائية والإيوائية والصحية للنازحين في منطقة الدبة.

كما أشاد بدعم دولة قطر لأزمة السودان، حكومة وشعبا، مؤكدا أن قطر الخيرية تعد ذراعا أيمن في تقديم يد العون والمساعدات الإنسانية لمعالجة الكوارث التي تشهدها الولاية.

وفي السياق ذاته، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بالولاية الشمالية منال مكاوي إن المساعدات القطرية كانت من أوائل الداعمين لأهالي السودان، من خلال تقديم تدخلات كبيرة، وظلت دائما سباقة في الاستجابة.

من جانبه، أوضح مدير مكتب قطر الخيرية في السودان بالإنابة طارق محيي الدين أن الفرق الميدانية التابعة للمكتب شرعت بالفعل في ترتيبات تنفيذ "مخيم قطر الخير" لإغاثة نازحي الفاشر بمنطقة الدبة، من خلال البدء بتجهيز سلسلة من التدخلات في قطاعات الإيواء، والأمن الغذائي، والمواد غير الغذائية، وتوفير المياه الصالحة للشرب.

وأشار إلى استعدادهم للبدء فورا في توزيع الاحتياجات العاجلة، والتي تشمل السلال الغذائية، والخيام، والفرشات الأرضية، والبطاطين، وحقائب النظافة الشخصية العائلية.

وتشمل خطة تدخلات قطر الخيرية عبر "مخيم قطر الخير"، وبدعم من صندوق قطر للتنمية، تنفيذ عدد من المبادرات خلال الأشهر الثلاثة القادمة، من بينها توزيع آلاف السلال الغذائية، وتقديم وجبات يومية للنازحين، وتوزيع حزم إيواء وسلال نظافة شخصية وأدوات مطبخ، إلى جانب توفير عيادات متنقلة، ومياه صالحة للشرب، وإنشاء مدرسة مؤقتة، وخدمات أخرى.

وتخفيفا من المعاناة الإنسانية الصعبة للنازحين من مدينة الفاشر وتقديم الدعم لهم في مجالات الغذاء والإيواء والمياه وغيرها، تدعو قطر الخيرية أهل الخير للمسارعة في إغاثتهم ومد العون لهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية عبر حملتها "إغاثة السودان"، حتى تصل إلى أكبر عدد ممكن من المتضررين.