بعد فيديو تعذيب الأسير الفلسطيني.. مسؤولة إسرائيلية تترك رسالة انتحار وتختفي

كتب : مصراوي

08:06 م 02/11/2025

المدعية العامة العسكرية يفعات تومر يروشالمي

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن المدعية العامة العسكرية "يفعات تومر يروشالمي"، المسؤولة عن مركز اعتقال سدي تيمان الذي تم تسريب فيديو تعذيب المعتقلين به، تركت رسالة انتحار في منزلها واختفت.

وقال الموقع العبري يديعوت أحرونوت، إن المدعية العسكرية الذي انتهت ولايتها عقب تقديمها استقالتها الجمعة الماضية، مفقودة منذ ساعات.

وأكد الموقع الإسرائيلي، أن الشرطة الإسرائيلية بدأت عمليات بحث موسعة بعد العثور على سيارة المدعية العسكرية فارغة.

وأشارت البث الإسرائيلية، أن المدعية العسكرية مفقودة منذ ساعات الصباح والشرطة عثرت على سيارتها قرب شاطئ في تل أبيب.

ومن جانبه، وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بتجنيد كل قدرات الجيش في البحث عن المدعية العسكرية المفقودة.

وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تسريب مقطع فيديو من مركز احتجاز يظهر اعتداء جنسيا على معتقل فلسطيني ربما كان "أكبر هجوم على العلاقات العامة" تتعرض له إسرائيل منذ تأسيسها.

وأدلى نتنياهو بهذه التصريحات خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الأحد، في إشارة إلى مقطع الفيديو الذي أثار غضبا بعد أن بثته قناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية في أغسطس من العام الماضي

وكانت المدعية العسكرية العامة الميجور جنرال "يفعات تومر يروشالمي" استقالت يوم الجمعة الماضية، بسبب الواقعة التي حدثت في مركز اعتقال سدي تيمان.

واتهمت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان إسرائيل بإساءة معاملة وتعذيب السجناء الفلسطينيين من قطاع غزة في مركز اعتقال سدي تيمان.

