ترامب يحذر الرئيس الصيني من غزو تايوان

وكالات

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، نظيره الصيني شي جين بينغ من شن هجومًا على تايوان.

وقال ترامب خلال تصريحات إعلامية، إن الرئيس الصيني يدرك العواقب إذا غزت بلاده تايوان.

وفي وقت سابق، قال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت، لشبكة "سي إن إن"، إن الصين أظهرت أنها "شريك غير موثوق به" في العديد من المجالات.

وجاء ذلك على الرغم من أن بيسنت قال الأحد الماضي، إنه تم تفادي زيادة التعريفة الجمركية على السلع الصينية، وإن بكين وافقت على تأجيل تفعيل نظام تراخيص تصدير المعادن النادرة الجديد لمدة عام.

وقال بيسنت، إن تفاصيل صفقة "تيك توك" تم تسويتها، معلنًا أنه توصل إلى "إطار عمل جوهري للغاية" مع نائب رئيس الوزراء الصيني، خه ليفينج، من شأنه تجنب فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 100% على السلع الصينية وتحقيق تأجيل ضوابط تصدير المعادن النادرة الصينية.