نتنياهو: حادثة "سدي تيمان" قد تكون أخطر هجوم إعلامي تتعرض له إسرائيل

كتب : مصراوي

02:02 م 02/11/2025

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في جلسة الحكومة، إن حادثة معتقل "سدي تيمان" قد تكون أخطر هجوم إعلامي تتعرض له إسرائيل منذ قيامها.

وتطرق نتنياهو إلى الحديث عن التصعيد الأخير الذي قام به الجيش الإسرائيلي في لبنان، قائلًا: "لن نسمح بأن تعود جبهة لبنان مصدر تهديد لإسرائيل وسنفعل ما يلزم لمنع ذلك".

وأضاف أن جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن مصدر تهديد كبير جدًا لإسرائيل، وسنفعل كل ما يلزم لإزالته، على حد زعمه.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن حماس موجودة في مواقع خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال في خان يونس ورفح، و"نعمل للقضاء على عناصرها هناك".

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة الماضية، عزل المدعية العسكرية العامة "يفعات تومر يروشالمي" من منصبها للاشتباه في تسريبها مقطع فيديو يظهر اعتداء وحشيًا على أسير فلسطيني العام الماضي.

وقبل أيام، نشرت القناة الـ12 الإسرائيلية تسجيلًا مصورًا من داخل سجن "سدي تيمان"، يظهر جنودًا يعتدون بوحشية على معتقل فلسطيني من غزة، وأثار الفيديو صدمة، خاصة في ظل الاتهامات المتزايدة بانتهاكات ممنهجة ضد معتقلين فلسطينيين في السجن سيئ السمعة الواقع في النقب.

بنيامين نتنياهو سدي تيمان أخطر هجوم إعلامي إسرائيل

