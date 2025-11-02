محمود عباس: الدولة الفلسطينية ستُولد خلال 5 سنوات

وكالات

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعضَ رؤساء تحرير الصحف المصرية بالقاهرة، مساء أول أمس الجمعة، على هامش زيارته لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير، في لقاء اتسم بالود والشفافية والصراحة.

وتحدث عباس، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، عن تفاصيل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر شرم الشيخ الذي عُقِد في وقتٍ سابق من أكتوبر الماضي لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الرئيس الفلسطيني، إن اللقاء مع ترامب لم يكن مرتبًا مسبقًا، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو من سهل انعقاد هذا اللقاء.

ووجه عباس الشكر إلى ترامب على دوره في وقف إطلاق النار بغزة، وطلب مشاركة الولايات المتحدة في مؤتمر إعادة إعمار القطاع المُدمر، على أن يكون الرئيس الأمريكي حاضرًا.

وفي تصريحاته للصحف، قال الرئيس الفلسطيني، إن الدولة الفلسطينية ستُولد خلال 4 أو 5 سنوات، وإن ورقةَ الضغط هي العرب والمسلمون، وهذا ما تم تأكيده في القمة العربية الإسلامية.

وأضاف عباس: "أمريكا لا تحكمني كفلسطين؛ ولكن هي المشرفة والمتابعة لما يجري من حل الدولتَين، وسأقوم بتقديم استقالتي للمجلس الوطني الفلسطيني ويكون هذا هو بداية تحقيق الحلم الفلسطيني".