ترامب: سنعمل مع مصر والسعودية والإمارات لإنهاء الفظائع في السودان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعمل مع مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة وشركاء آخرين في منطقة الشرق الأوسط لإنهاء الفظائع في السودان.

وأوضح ترامب، خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في واشنطن، اليوم الأربعاء، أنه لم يكن يخطط للدخول في النزاع بالسودان لكن سيبدأ العمل على ذلك.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن النزاع في السودان أصبح جنوني وخارج عن السيطرة، مشيرًا إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شرح له الوضع في السودان وطالبه بوقف النزاع هناك.

وفي سياق منفصل، نقلت وكالة رويترز عن 3 دبلوماسيين أوروبيين بأنه من المتوقع فرض عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، خلال اجتماع الاتحاد الأوروبي في بروكسل غدا الخميس.

وأكدت رويترز أنه من المتوقع موافقة وزراء خارجية الاتحاد على فرض عقوبات على "عبد الرحيم دقلو" المتهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في السودان.

وأشارت رويترز، إلى أن العقوبات تشمل حظر السفر إلى دول الاتحاد ومصادرة أي أصول مملوكة له في الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع قرارًا بتشكيل بعثة مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الفظائع التي اُرتِكبت في مدينة الفاشر بالسودان.