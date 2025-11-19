إعلان

ولي العهد السعودي: نعمل على تعزيز علاقاتنا التاريخية مع أمريكا.. فيديو

كتب-عبدالله محمود:

08:13 م 19/11/2025

ولي العهد السعودي والرئيس ترامب

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إنه يعمل على تعزيز العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال كلمة ولي العهد السعودي اليوم الأربعاء، أثناء لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتدى الاستثمار بولاية واشنطن.

وأكد الأمير محمد بن سلمان، أنه تم وضع أسس تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وأمريكا.

وأوضح ولي العهد السعودي، أنه سيجري توقيع اتفاقات استثمارية بالدفاع والطاقة والذكاء الاصطناعي مع أمريكا، مضيفً: "ندعو لاغتنام الفرص الجاذبة التي توفرها الشراكة السعودية الأمريكية".

ومن جانبه، أكد الرئيس الأمريكي، أن هناك اتفاقات بـ 270 مليار ستوقع الأربعاء، بين قطاعات أمريكية سعودية.

وقال ترامب: "أنا والأمير محمد بن سلمان جعلنا التحالف الأمريكي السعودي أقوى مما مضى".

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة الأمير محمد بن سلمان لأمريكا منتدى الاستثمار بولاية واشنطن

