ترامب: وقعت اليوم مع بن سلمان صفقات بقيمة 270 مليار دولار

كتب : محمود الطوخي

07:38 م 19/11/2025

ترامب خلال منتدى الاستثمار الامريكي السعودي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الشهور التسعة الأولى من ولايته الرئاسية هي الأفضل في تاريخ جميع رؤساء الولايات المتحدة.

وأكد ترامب في كلمته خلال منتدى الاستثمار الامريكي السعودي في واشنطن، أن المملكة حليف استراتيجي من خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو وأن هذا أمر بالغ الأهمية، مشددا على أن التحالف بين الولايات المتحدة والسعودية من بين أقوى التحالفات في العالم.

وأعلن ترامب، توقيع صفقات بقيمة 270 مليار دولار مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم، مؤكدا أن إدارته حققت أرباحا بتريليونات الدولارات من التعريفات الجمركية.

وخلال لقاء في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أعلن بن سلمان زيادة الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة من 600 مليار دولار إلى تريليون دولار.

ترامب الرئيس الأمريكي منتدى الاستثمار الامريكي السعودي ولي العهد السعودي التعريفات الجمركية

