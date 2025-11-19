حزب الله يدين الهجوم الإسرائيلي علي مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

أدان حزب الله اللبناني الغارة التي شنتها إسرائيل ليل أمس على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، مؤكدا أنها "اعتداء على لبنان وسيادته".

وقال حزب الله في بيان اليوم الأربعاء "ندين بأشد العبارات المجزرة المروعة التي ارتكبها العدو الصهيوني المجرم ليل أمس في مخيم عين الحلوة في صيدا، والتي أدت إلى ارتقاء ثلاثة عشر شهيداً وعدد كبير من الجرحى من إخوتنا الفلسطينيين، مستهدفًا مكانًا مكتظًا بالمدنيين والأطفال الآمنين، في اعتداء وحشي جديد يضاف إلى سجل العدو الأسود الحافل بالجرائم والإبادة بحق الفلسطينيين واللبنانيين وشعوب المنطقة".

وأكد أن "هذه الجريمة الدموية والعدوان الآثم هو اعتداء على لبنان وسيادته، وانتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، الذي يُمعن العدو يوميًا في خرقه بتواطؤ وشراكة فاضحة من الإدارة الأمريكية الداعمة بل المخططة لمثل تلك الجرائم والاعتداءات على لبنان وفلسطين".

ورأى أنه "بات على أركان الدولة اللبنانية أن يدركوا أن إظهار أي ليونة أو ضعف أو خضوع لهذا العدو لا يزيده إلا شراسة وتوحشًا وتماديًا".

واعتبر أن "الاكتفاء بردود فعل لا ترقى إلى مستوى العدوان لن تجرّ إلا إلى مزيد من الاعتداءات والمجازر".

وأشار حزب الله إلى أن "الواجب الوطني يقتضي اتخاذ موقف حازم وموحد في التصدي لإجرام هذا العدو وردع عدوانه بكل الوسائل الممكنة، والتمسك بكل عناصر القوة التي يمتلكها لبنان باعتبارها الضامن الوحيد لإسقاط مشاريع العدو وحماية سيادة لبنان وأمنه".