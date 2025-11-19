

وكالات

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، عن موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على خطط وكالة المخابرات المركزية "CIA" لتنفيذ عمليات سرية في فنزويلا.

أضافت الصحيفة، أن ترامب وافق على عمليات محتملة داخل فنزويلا، لكنه أعاد أيضا فتح قنوات اتصال سرية مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وعززت الولايات المتحدة انتشارها العسكري في أميركا اللاتينية ضمن حملة تقول إن هدفها مكافحة تهريب المخدرات، لكنها تثير مخاوف من نزاع واسع النطاق.

وفي الأسابيع الأخيرة، نفذت الولايات المتحدة نحو 20 ضربة في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ ضد سفن تتهمها بنقل مخدرات، ما أسفر عن مقتل 83 شخصا على الأقل.

على صعيد متصل، لم يستبعد ترامب اللجوء إلى عمل عسكري ضد فنزويلا، رغم طرحه احتمال فتح باب دبلوماسي مع مادورو، الذي شدد على أن الحشد العسكري الأميركي والضربات التي تستهدف زوارق يشتبه بأنها تنقل مخدرات قرب بلاده في أميركا الجنوبية يهدفان إلى دفعه خارج السلطة.

وكرر ترامب أنه ربما سيتحدث مع مادورو، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه لا يستبعد خيار العمل العسكري داخل الأراضي الفنزويلية، وفقا لسكاي نيوز.