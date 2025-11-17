إعلان

المكتب الحكومي بغزة يدعو ترامب لإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق

كتب : مصراوي

02:39 م 17/11/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، إن 288 ألف أسرة فلسطينية تعيش مأساة قاسية وسط ظروف مناخية صعبة.

وأفاد الثوابتة، بأن الاحتلال يواصل سياسة التضييق ومنع إدخال الخيام ويبقي المعابر مغلقة، مشددًا على الحاجة بشكل عاجل لتوفير الشوادر والأغطية البلاستيكية ووسائل التدفئة.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن معاناة مئات آلاف النازحين، مشيرًا إلى أن عشرات آلاف الخيام غرقت مع أول منخفض جوي في مشهد جسد المعاناة بالقطاع.

ودعا مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والضامنين لتحرك فوري لإلزام الاحتلال بما وقع عليه في الاتفاق.

ترامب المكتب الحكومي بغزة إسرائيل إسماعيل الثوابتة

