المكتب الحكومي بغزة يدعو ترامب لإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق

وكالات

قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، إن 288 ألف أسرة فلسطينية تعيش مأساة قاسية وسط ظروف مناخية صعبة.

وأفاد الثوابتة، بأن الاحتلال يواصل سياسة التضييق ومنع إدخال الخيام ويبقي المعابر مغلقة، مشددًا على الحاجة بشكل عاجل لتوفير الشوادر والأغطية البلاستيكية ووسائل التدفئة.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن معاناة مئات آلاف النازحين، مشيرًا إلى أن عشرات آلاف الخيام غرقت مع أول منخفض جوي في مشهد جسد المعاناة بالقطاع.

ودعا مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والضامنين لتحرك فوري لإلزام الاحتلال بما وقع عليه في الاتفاق.