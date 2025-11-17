إعلام عبري: إلغاء شهادة نتنياهو في المحكمة بسبب قضية أمنية غامضة

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بإلغاء شهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المحكمة بقضايا الفساد المقررة الأربعاء بسبب شأن أمني غير معروف.

وقالت القناة 11 الإسرائيلية، إنه حتى قبل بدء الجلسة صباح اليوم، ألغى القضاة الجلسة المقررة يوم الأربعاء بناء على طلب نتنياهو، إذ دخل رئيس الوزراء مع القضاة في بداية الجلسة حاملًا ظرفًا بنيًا، وقال: "في يوم الأربعاء، هناك مسألة أمنية أود أن أعرضها عليكم وعلى النيابة العامة بتكتم".

وأضافت القناة، أن مكتب المدعي العام، قال: "اطلعنا على الوثيقة وقيل لنا إنه لا يمكن تأجيلها، وبالتالي لن نعترض".

وأدلى نتنياهو، صباح اليوم الاثنين، بشهادته في محكمة تل أبيب المركزية. وهذه هي الشهادة الـ53 في محاكمته، بحسب القناة 11 الإسرائيلية.

وقالت القناة، إنه من المقرر اليوم انتهاء الاستجواب المضاد في الملف 1000، قضية الهدايا التي يُتهم فيها نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة.

ويواجه نتنياهو ثلاثة ملفات فساد رئيسية، تشمل اتهامات بالرشوة وإساءة الأمانة، إذ إن الملف 1000: يتعلق بالحصول على هدايا ثمينة له ولأفراد عائلته من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات لهم، والملف 2000: يخص تفاوضه مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

بينما الملف 4000: يتعلق بتسهيلات قدمها للمالك السابق لموقع "واللا"، شاؤول إلوفيتش، مقابل تعزيز التغطية الإعلامية لصالحه.