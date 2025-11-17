وكالات

أكدت وزارة الخارجية الصينية، استعداد بكين للمساهمة في أمن واستقرار سوريا، وأنها تحترم خيارات الشعب السوري، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

وقالت الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، "جاهزون لبحث المشاركة في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا"، مضيفة "نحافظ على علاقات ودية مع سوريا وسنعيد العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح".

وأمس الأحد، كشفت اللجنة السورية للتحقيق في أحداث السويداء عمليات العنف الأخيرة التي شهدتها المحافظة، مؤكدة أنها لم تتعرض لأي ضغط أو تعليمات من أي جهة، وأنها وجدت تعاونا من وزارتي الدفاع والداخلية خلال التحقيقات.

وقالت اللجنة، إنها تحقق في الانتهاكات المزعومة من جميع الأطراف بنفس القدر من الشمولية والدقة والمهنية دون محاباة، لافتة إلى أنها تقدم المعلومات بشفافية بالقدر الذي لا يضر بالشهود والموظفين.

وأكدت اللجنة أنها تلتزم بالمصداقية وتعمل على كسب ثقة الضحايا والشهود، إذ حققت ميدانيا في مواقع الاعتداءات وتجمعات المهجرين.

وأوضحت أنها عملت على جمع الأدلة وحققت في عدة مناطق بينها درعا وريف السويداء، كما وثقت شهادات الضحايا والمهجرين وذويهم وعدد من الشهود.

وأشارت اللجنة السورية للتحقيق في أحداث السويداء، إلى أنها طلبت توقيف عدد من عناصر الجيش والأمن ممن ثبت ارتكابه انتهاكات، مضيفة "استمعنا لعدد كبير من الإفادات عبر التواصل الاجتماعي من أهالينا المتضررين في السويداء".