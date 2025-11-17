

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن الولايات المتحدة تعتزم تصنيف "كارتل الشمس" (كارتل دي لوس سولس) ومركزه في فنزويلا،"منظمة "أجنبية إرهابية "، اعتبارا من 24 نوفمبر 2025

أوضحت في بيان: "تعتزم وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف كارتل دي لوس سولس منظمة إرهابية أجنبية، اعتبارا من 24 نوفمبر، حيث يرأس كارتل دي لوس سولس، المتمركز في فنزويلا، نيكولاس مادورو وشخصيات رفيعة المستوى أخرى من نظام مادورو".

أضاف البيان: "أفسدت هذه المجموعة مؤسسات الحكومة في فنزويلا وهي مسؤولة عن العنف الإرهابي الذي ارتكبته أو بالاشتراك مع منظمات إرهابية أجنبية أخرى مصنفة إرهابية بما في ذلك ترين دي أراجوا وكارتل سينالوا، فضلا عن تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لحماية مصالح الأمن القومي وحرمان الإرهابيين من التمويل وتجفيف مواردهم.

وتزعم الخارجية الأمريكية، أن مادورو كان يتزعم جماعة "كارتل دي لوس سولس" المسؤولة عن تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعتبر الخزانة الأمريكية جماعة كارتل دي لوس سولس "كيانا إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص"، وفقا لروسيا اليوم.