قام حرس الحدود الفيدرالي الأمريكي، باعتقال 81 شخصا خلال اليوم الأول من عمليته ضد الهجرة غير الشرعية في مدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية، منذ يوم السبت.

أعلن قائد حرس الحدود جريجوري بوفينو، عن أعداد قياسية من الموقوفين، مشيرا إلى عدد كبير من المجرمين بينهم وهناك أيضا من خالفوا قوانين الهجرة.

بدورهم، قال مسؤولون محليون، إن العملية تسببت بكثير من الرعب الزائد والغموض، مشيرين إلى أن العملية أسفرت عن توقيف أشخاص بدون أي سوابق إجرامية واشتباكات بين عناصر حرس الحدود والمحتجين.

يذكر أن السلطات الفيدرالية الأمريكية نشرت قوات حرس الحدود في مدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية، بهدف القضاء على التهديدات على الأمن العام، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وسبق لإدارة الرئيس دونالد ترامب، أن أرسلت القوات الفيدرالية إلى العديد من المدن، بما فيها لوس أنجلوس وشيكاغو وواشنطن وغيرها، لتعزيز الإجراءات الأمنية ومحاربة الجريمة والهجرة غير الشرعية، الأمر الذي انتقدته بشدة سلطات الولايات، معتبرة التدخل الفدرالي بالقوة غير قانوني، وفقا لروسيا اليوم.