قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد محمد الهندي، إن نص مشروع القرار الأمريكي بعد تعديله ظل ملتبسا وتجاهل القضايا الأساسية للشعب الفلسطيني.

وأوضح الهندي خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الأحد، أن مجلس السلام قد يتحول إلى احتلال مقنن طالما لم يتم تحديد مهامه وآلية تشكيله، مشددًا على رفض فرض الرؤية الإسرائيلية والأمريكية على الشعب الفلسطيني بغطاء أممي.

وذكر نائب الأمين العام لحركة الجهاد، أنه لا يمكن الموافقة على وجود قوة دولية بغزة تحل بديلة عن الاحتلال، مشيرًا إلى أن الحديث عن "دولة فلسطينية" غامض ولا يضمن ربط غزة بالضفة الغربية.

وأضاف: "المشروع الأمريكي لجأ إلى استرضاء دول عربية وإسلامية بعبارات فضفاضة لا تضمن حقوق شعبنا"، مؤكدًا أن اعتماد المشروع الأمريكي بصيغته الحالية يحمل مخاطر ولا يضمن استقرار المنطقة.

وأشار نائب الأمين العام لحركة الجهاد، إلى أن مشروع القرار الأمريكي يضع قواعد اشتباك جديدة ويهدد بتقسيم غزة، موضحًا: "لن نقبل بأن يتحول قطاع غزة إلى كيان يدار أمريكيا".

وأكد الهندي، أن المقاومة وجهت رسائل ملاحظاتها على المشروع الأمريكي إلى الوسطاء والدول الأعضاء بمجلس الأمن.