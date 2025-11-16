استشهاد طفل برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة بالضفة

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفارعة جنوب طوباس في الضفة الغربية المحتلة.



ومن جانبه، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته قتلت فلسطينيا اجتاز الخط الأصفر و"شكّل خطرا داهما عليها" حسب زعمه، في شمال قطاع غزة.



وكان مصدر في المستشفى المعمداني قد أفاد باستشهاد فلسطيني إثر استهداف قوات الاحتلال مواطنين بحي التفاح شرقي مدينة غزة في شمال القطاع.



أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة دورا جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.