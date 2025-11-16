إعلان

استشهاد طفل برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة بالضفة

كتب : مصراوي

09:46 م 16/11/2025

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفارعة جنوب طوباس في الضفة الغربية المحتلة.


ومن جانبه، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته قتلت فلسطينيا اجتاز الخط الأصفر و"شكّل خطرا داهما عليها" حسب زعمه، في شمال قطاع غزة.


وكان مصدر في المستشفى المعمداني قد أفاد باستشهاد فلسطيني إثر استهداف قوات الاحتلال مواطنين بحي التفاح شرقي مدينة غزة في شمال القطاع.


أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة دورا جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وزارة الصحة الفلسطينية رصاص الاحتلال مخيم الفارعة

