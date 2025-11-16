إعلان

مصدر أردني ينفي زيارة وفد دروز السويداء إلى المملكة

كتب : مصراوي

04:34 م 16/11/2025

الأردن

نفى مصدر رسمي أردني لوكالة الأنباء الأردنية"بترا"، اليوم الأحد، وجود زيارة لوفد من محافظة السويداء السورية إلى المملكة الهاشمية.

وقال المصدر الرسمي، إن "الأردن مستمر في جهوده بالتنسيق مع الحكومة السورية والولايات المتحدة لحل الأزمة وتثبيت الاستقرار في الجنوب السوري وفق خارطة الطريق التي أعلنتها الدول الثلاث، والتي تضمنت زيارة من أهالي السويداء إلى الأردن والتي لم يحدد موعدها بعد".

وجاء ذلك ردًا على ما تم تداوله، اليوم، بشأن زيارة وفد من دروز السويداء إلى الأردن لبحث تسوية الأوضاع في الجنوب السوري المضطرب.

