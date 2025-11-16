وكالات

قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، الأحد، لائحة اتهام خطيرة أمام المحكمة المركزية في حيفا ضد شمعون أزرزر (27 عامًا) من كريات يام، بتهمة تزويد جهات استخباراتية إيرانية بصور وإحداثيات لمواقع حساسة داخل إسرائيل.

ووفق صحيفة معاريف، فقد استعان المتهم بشريكته التي تخدم في الاحتياط بسلاح الجو للحصول على معلومات عسكرية، مقابل تلقيه مبالغ مالية عبر وسائل دفع رقمية، وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت أزرزر وشريكته في أكتوبر 2025 للاشتباه بضلوعهما في جرائم أمنية، تشمل التواصل مع الاستخبارات الإيرانية وتنفيذ مهام بتوجيه مباشر منها.

وكشفت تحقيقات الشاباك والشرطة أن المتهم كان على اتصال بجهات إيرانية لأكثر من عام، حيث نفّذ عدة مهمات سرية شملت نقل صور وبيانات مواقع حساسة داخل إسرائيل، كما عرض تزويد مشغّليه بمعلومات خاصة من قواعد عسكرية.

كما يُشتبه بأن أزرزر استغل علاقته بشريكته التي تخدم احتياطاً في إحدى قواعد سلاح الجو للحصول على تفاصيل إضافية حول الجيش الإسرائيلي وقواعده.

وفي بيان مشترك، حذّر الشاباك والجيش المواطنين والمقيمين من أي تواصل مع جهات معادية أو مجهولة، مؤكدين أن الأجهزة الأمنية ستواصل إحباط أي نشاط تجسسي أو إرهابي داخل إسرائيل، وملاحقة المتورطين بأقصى درجات الصرامة.