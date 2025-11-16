3 شهداء بقصف إسرائيلي في خان يونس

وكالات

أكد مجمع ناصر الطبي، اليوم الأحد، استقبال جثامين 3 شهداء إثر قصف إسرائيلي شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي الصباح، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس، كما أطلقت طائرات مروحية نيران شرقي المدينة.

وأفاد مراسل الجزيرة، بوقوع قصف مدفعي وإطلاق نار من مروحيات إسرائيلية على مناطق شرقي مدينة خان يونس وراء منطقة "الخط الأصفر" التي يسيطر عليها جيش الاحتلال.

كما أفاد مراسل "الغد"، بأن الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية نسف ضخمة شمال وشرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وجاء القصف الإسرائيلي رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر الماضي، بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).