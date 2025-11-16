ينتقل عبر الخفافيش ويسبب الوفاة.. تفشي وباء "ماربورج" جنوب إثيوبيا



وكالات

أعلنت سلطات إثيوبيا تفشي وباء فيروس "ماربورج" في جنوب البلاد، في إقليم أومو المتاخم للحدود مع جنوب السودان، حيث تم تسجيل 9 حالات مؤكدة حتى الآن.

هذا التفشي يعد الأول من نوعه في إثيوبيا حسب وزارة الصحة الإثيوبية ومنظمة الصحة العالمية التي أكدت خطورة هذا الفيروس واعتباره من أخطر مسببات الحمى النزفية الفيروسية مع معدلات وفاة عالية.

وقد أطلقت السلطات الصحية الإثيوبية والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض إجراءات استجابة عاجلة تشمل تعزيز المراقبة والتحقيقات الميدانية، والوقاية من العدوى، مع العلم أنه لا يوجد حتى الآن علاج أو لقاح للفيروس.

فيروس ماربورج ينتقل إلى الإنسان عبر خفافيش الفاكهة وينتشر بين البشر من خلال الاتصال المباشر بسوائل الجسم.

وتشمل الأعراض صداعا شديدا، وآلام بطن، ونزيفا من الأنف والفم، والعلاج متاح فقط لدعم الأعراض وتحسين فرص النجاة، وفقا لروسيا اليوم.