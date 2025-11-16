إعلان

حاكم دارفور: مصر تحمي وحدة السودان ونازحو الفاشر في خطر شديد

كتب : مصراوي

12:31 ص 16/11/2025

حاكم إقليم دارفور منى أركو مناوي

وكالات

قال حاكم إقليم دارفور في السودان مني أركو مناوي، السبت، إن ما يجري في مدينة الفاشر من قِبل ميليشيا الدعم السريع جرائم حرب.

وأكد أركو مناوي في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الدعم السريع ليست في الفاشر وحدها بل في أكثر من مكان، موضحا أن الميليشيا المتمردة تمارس أعمال القتل والاغتصاب بحق النساء والأطفال في السودان.

وأشار أركو مناوي، إلى أن السودان حذّر المجتمع الدولي من أن سقوط مدينة الفاشر ستعقبه بحور من الدماء، لافتا إلى أن الأوضاع الإنسانية صعبة جدا والأصعب دوام تلك الأوضاع والتي تمس المأوى والمأكل والمشرب.

وأوضح حاكم إقليم دارفور، أن الدور المصري دور إيجابي ويحافظ دوما على وحدة وسيادة السودان

وشدد أركو مناوي، على أن النازحين في الفاشر يواجهون ألوانا من الأخطار مثل الخطف والقتل العشوائي.

