إعلان

إخلاء مبنى قناة فرنسية بعد إنذار بوجود قنبلة

كتب : مصراوي

10:19 م 15/11/2025

الشرطة الفرنسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، السبت، إن قناة "بي إف إم" المحلية شهدت استنفارا أمنيا غير مسبوق على خلفية إنذار بوجود قنبلة داخل مقرها في الدائرة 15 من العاصمة باريس، ما استوجب إخلاء المبنى بالكامل ووقف البث المباشر بشكل مفاجئ.

وعند الساعة 15:19 دقيقة عصر اليوم، انتقلت القناة إلى فاصل إعلاني بعد قطع النشرة الإخبارية بشكل مفاجئ قبل أن يتوقف الإرسال نتيجة الإنذار الأمني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الشرطة ووحدات تفكيك المتفجرات تدخلوا فورا عقب تلقي بلاغ بتهديد من أحد مستخدمي الإنترنت يزعم فيه أن المبنى سينفجر عند الساعة 15:15.

في أعقاب ذلك، قامت الشرطة بتطويق المنطقة، في حين حين شاركت كلاب بوليسية مدربة على كشف المتفجرات لتمشيط المبنى ومحيطه للتأكد من وجود أي جسم مشبوه.

من جانبها، أكدت مجموعة "آر إم سي بي إف إم" الإعلامية أن جميع العاملين تم إخلاؤهم احترازيا، دون ذكر العدد الدقيق لعدد الأشخاص الذين تواجدوا داخل المبنى خلال إطلاق الإنذار.

وبحسب ما أعلنته القناة الفرنسية، أُعلن "رفع حالة الشك" عند الساعة 17:35 بعد أن تأكدت الشرطة من عدم وجود أي تهديد فعلي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إخلاء مبنى انذار قنبلة الشرطة الفرنسية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
هل تتكفل قوات مصرية بنزع سلاح حماس؟ وزير الخارجية يجيب
العظمى بالقاهرة 25 درجة.. الأرصاد: غدًا طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا
أكبر انخفاض منذ 3 سنوات.. 10 سيارات مستعملة واعتمادية تبدأ من 130 ألفا