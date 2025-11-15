إخلاء مبنى قناة فرنسية بعد إنذار بوجود قنبلة

وكالات

قالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، السبت، إن قناة "بي إف إم" المحلية شهدت استنفارا أمنيا غير مسبوق على خلفية إنذار بوجود قنبلة داخل مقرها في الدائرة 15 من العاصمة باريس، ما استوجب إخلاء المبنى بالكامل ووقف البث المباشر بشكل مفاجئ.

وعند الساعة 15:19 دقيقة عصر اليوم، انتقلت القناة إلى فاصل إعلاني بعد قطع النشرة الإخبارية بشكل مفاجئ قبل أن يتوقف الإرسال نتيجة الإنذار الأمني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الشرطة ووحدات تفكيك المتفجرات تدخلوا فورا عقب تلقي بلاغ بتهديد من أحد مستخدمي الإنترنت يزعم فيه أن المبنى سينفجر عند الساعة 15:15.

في أعقاب ذلك، قامت الشرطة بتطويق المنطقة، في حين حين شاركت كلاب بوليسية مدربة على كشف المتفجرات لتمشيط المبنى ومحيطه للتأكد من وجود أي جسم مشبوه.

من جانبها، أكدت مجموعة "آر إم سي بي إف إم" الإعلامية أن جميع العاملين تم إخلاؤهم احترازيا، دون ذكر العدد الدقيق لعدد الأشخاص الذين تواجدوا داخل المبنى خلال إطلاق الإنذار.

وبحسب ما أعلنته القناة الفرنسية، أُعلن "رفع حالة الشك" عند الساعة 17:35 بعد أن تأكدت الشرطة من عدم وجود أي تهديد فعلي.