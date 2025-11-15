إندونيسيا والأردن يؤكدان مجددا الدعم لاستقلال فلسطين

جاكرتا- (د ب أ)

أكد الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين التزام بلديهما المشترك بدعم استقلال فلسطين، وذلك خلال مأدبة عشاء رسمية أقيمت في قصر الرئاسة بجاكرتا مساء أمس الجمعة،حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة الأنباء الإندونيسية (إنتارا).

وقال الرئيس برابوو، نقلاً عن الفريق الإعلامي الرئاسي: "إن علاقتنا متجذرة بعمق في الأخوة والصداقة التي لا تتزعزع، وفي التضامن المستمر مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل الاستقلال".

وأكد الرئيس أن العلاقات بين إندونيسيا والأردن تتجاوز الدبلوماسية الرسمية، لتعكس روابط الأخوة التي استمرت لأكثر من سبعة عقود.

وأكد أن البلدين يظلان متحدين في التضامن الأخلاقي والسياسي مع القضية الفلسطينية.

وأعرب الرئيس برابوو عن أمله في أن تستمر العلاقات الإندونيسية الأردنية في الازدهار والمساهمة بشكل هادف في السلام العالمي، لا سيما من خلال الدعم الدبلوماسي لفلسطين.

واختتم برابوو حديثه قائلاً: "نتمنى الرخاء للبلدين. ونرجو أن تواصل صداقتنا النمو والاستمرار".

كان الملك عبد الله قد وصل إلى اندونيسيا أمس الجمعة في إطار جولة تشمل عددا من الدول الآسيوية، من بينها سنغافورة واليابان وباكستان وفيتنام.